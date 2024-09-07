'Просто безцінна машина': Україна отримає більше Bradley

Ці бойові машини стали найпомітнішою позицією нового пакету допомоги від США.

Україна отримає більше Bradley від США, оскільки бойові машини виявилися чи не найціннішою бронетехнікою у війні. Сполучені Штати пообіцяли Києву новий пакет військової допомоги, включно з більшою кількістю Bradley.

Як пише Business Insider, бронемашини американського виробництва, які пропонують маневреність, універсальність і достатню вогневу міць, довели свою цінність для зусиль України на полі бою - більше, ніж основні бойові танки та інша важка бронетехніка.

Міністерство оборони США оголосило про пакет допомоги, зазначивши, що він "надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи ракети ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкову зброю".

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Пакет допомоги включає боєприпаси, системи Javelin, ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, бронетранспортери M113 і протимінні транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP).

Але одним із найпомітніших активів пакету є більше Bradley - грізна бойова машина, яка часто використовується в боях.

Пентагон не надає додаткових подробиць про те, скільки одиниць входить до цього пакету, посилаючись на міркування оперативної безпеки, але США відправили в Україну понад 300 Bradley з початку 2023 року, коли країни-партнери НАТО колективно наполягали на відправці Україні більше бронетехніки напередодні її контрнаступ 2023 року.

Відтоді "Бредлі" є основною бойовою машиною для Збройних сил України. Однією з причин є те, що Київ отримав більше "Бредлі", ніж основних бойових танків від західних країн. Наприклад, США надали лише 31 танк Abrams.

Але ефективність "Бредлі", яка змусила деяких військових аналітиків описати їх як майже легендарні за статусом, які ідеально підходять до умов бойових дій під час війни в Україні та способу, у який їх застосовують.

Bradley на фронті

Bradley легкий і маневрений, він добре справляється з бездоріжжям. Як раніше розповідали Business Insider колишні військовослужбовці та експерти США, хоча Bradley вищий за танки і менш броньований, він набагато компактніший, що надає йому мобільності та маневреності, корисних у таких умовах, як Україна. І навіть з більш легкою бронею машини виявилися достатньо захищеними, щоб захистити екіпажі всередині.

"Бредлі" також показав, що він може протистояти в бою російській бронетехніці та навіть цінним московським танкам Т-90М. Він отримав величезну оцінку від українців, борючись з ним на полі бою. Екіпажі 47-ї механізованої бригади назвали її "дуже серйозною машиною", зазначивши, що тепловізор Bradley "дуже якісний".

Один солдат сказав, що хоча дальність стрільби може бути недостатньою, "щільність осколків божевільна, щільність вогневої потужності просто божевільна". Дійсно, хоча Bradley не має потужності основного бойового танка, 25-мм ланцюгова гармата автомобіля має високу скорострільність, яка може ефективно вивести з ладу критичні датчики на танку та знерухомити його.

"З "Бредлі" захоплення цілей займає секунди, просто секунди. Вночі ця машина абсолютно безцінна, просто безцінна. Ви захоплюєте цілі набагато швидше. Видимість краща, ніж вдень", - зазначив один український військовий.

Bradley на війні в Укріані - головні новини

На початку 2023 року стало відомо, що США передадуть Україні БМП Bradley. Наприкінці січня минулого року повідомлялося, що Вашингтон відправив Києву першу партію цих бойових машин. Загалом Україна отримала 300 Bradley, з яких втратила щонайменше 90.

У червні поточного року інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Магура" української армії Олег Чаус із позивним "Азимут" розповів, що для російських загарбників на фронті Bradley - "дуже ласий шматочок", і вони полюють на ці машини.

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