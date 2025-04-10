Ці системи РЕБ становлять загрозу для українських безпілотників.

Російські війська стикаються з труднощами по всій лінії фронту в Україні. За останні місяці темпи просування значно знизилися: з 627 квадратних кілометрів у листопаді до всього лише 203 минулого місяця, пише Forbes. Повідомляється, що основною причиною зриву наступальних дій окупантів є широке застосування українських БПЛА.

У відповідь Росія почала розгортання цілої низки нових систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), спеціально призначених для протидії безпілотникам.

Чому Росії потрібні нові системи РЕБ

Україна змінила правила сучасної війни, розгорнувши широкий і гнучкий арсенал дронів, здатних як наносити точкові удари, так і вести розвідку. ЗМІ пише, що ця тактика виявилася вельми ефективною: згідно з останніми даними, українські безпілотники відповідальні за дві третини втрат Росії на полі бою, що призвело до масового дефіциту російської техніки.

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Постійна загроза ударів з повітря також обмежує можливості Росії проводити великі механізовані наступи, необхідні для прориву української оборони.

В умовах таких викликів Росії вкрай необхідні ефективні системи протидії дронам. Ці системи поділяються на два типи: кінетичні та некінетичні. Кінетичні використовують ракети або кулі для знищення дронів, але вони малоефективні проти малих і низьколітаючих FPV-дронів, які застосовує Україна.

Тому Росія робить ставку на некінетичні системи - засоби радіоелектронної боротьби. У застосуванні до дронів такі системи спочатку вловлюють радіосигнали, що передаються між дроном і оператором, а потім намагаються нейтралізувати пристрій. Це може відбуватися через придушення сигналу управління, підміну GPS-координат або спотворення відеосигналу.

Ці РЕБ-системи особливо ефективні проти FPV-дронів. До того ж, Росія давно займається розробкою засобів РЕБ і активно застосовувала їх у Криму 2014 року та з початку повномасштабного вторгнення. Однак, незважаючи на наявність великого різновиду таких систем, окупанти все ще зазнають труднощів у протидії українським БПЛА - здебільшого через те, що Україна швидко розробляє нові моделі дронів, кожна з яких більш стійка до РЕБ.

Нові російські системи РЕБ

Найбільша оборонна компанія "Ростех" нещодавно повідомила, що її дочірнє підприємство "Роселектроніка" почало постачання нової автоматизованої системи РЕБ SERP-VS6D. Ця система оснащена пасивним високоточним детектором, здатним виявляти різні українські дрони, включно з FPV.

Завдяки пасивному режиму роботи, її важко виявити засобами радіорозвідки противника. Виявивши дрон, система намагається придушити його сигнали управління та навігації. Установка оснащена шістьма каналами зв'язку і швидкою цифровою обробкою сигналів, що дає їй змогу одночасно впливати на кілька цілей у широкому діапазоні частот.

За даними прес-релізу "Ростеха", система може використовуватися як у стаціонарній, так і в мобільній конфігурації, і вражати цілі на відстані до п'яти кілометрів.

При цьому в матеріалі йдеться про те, що, хоч у Росії і сильна технічна база, вона не володіє тією гнучкістю, з якою Україна оновлює і вдосконалює дронові технології. Для вирішення цієї проблеми в січні 2025 року було створено Центр спеціального призначення "БАРС-Сармат". Його мета - прискорене розроблення і виробництво ключових технологій, включно з РЕБ.

Центр уже представив два нові комплекси: автомобільний Sarmat-Mgla і переносний Sarmat-Kentavr. За даними російських держЗМІ, 200 таких систем уже поставлено в штурмові та безпілотні підрозділи "Дніпровського угруповання військ". У соцмережах повідомляється про їхню високу ефективність і зростання обсягів виробництва.

Розгортання нових РЕБ-систем збігається з мобілізацією російських сил у рамках передбачуваної нової наступальної кампанії.

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Україна, своєю чергою, тестує унікальні наземні роботи на оптоволокні. Організація Brave1, яка координує військові інновації, повідомила, що ці дрони вже привернули увагу військових у Києві завдяки їхній стійкості до перешкод.

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