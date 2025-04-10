Розробники кажуть, що ця технологія може змінити правила війни на користь українців.

Україна розробляє нові наземні бойові безпілотники, які керуються через волоконно-оптичний кабель, що дозволяє обходити російські засоби радіоелектронної боротьби. Йдеться про UGV — наземні дистанційно керовані роботи, пише Business Insider.

Організація Brave1, яка координує військові інновації, повідомила, що ці дрони вже привернули увагу військових у Києві завдяки їх стійкості до перешкод.

"Волоконно-оптичні кабелі можуть також служити альтернативним каналом зв’язку для керування UGV у ситуаціях, коли інші типи з’єднання недоступні через сильні радіоелектронні перешкоди", – заявили в Brave1.

Відео дня

На нещодавніх випробуваннях в Україні було протестовано сім зразків. Brave1 визначила декілька перспективних роботів, головне призначення яких - бойові задачі або атаки з самопідривом. Для логістики така система менш підходить, бо кабелі можуть заплутатися або зачепитися за перешкоди.

На відміну від звичних радіозв'язків, волоконно-оптичний канал забезпечує стабільну передачу відео та управління на великі відстані. Раніше ця технологія використовувалася переважно в FPV-дронах.

UGV можуть доставляти боєприпаси, евакуювати поранених, атакувати ворожі позиції або підриватися біля техніки. Український високопосадовець сказав BI, що такі роботи можуть стати "наступною технологією, яка змінить правила війни".

І Україна, і Росія вже застосовували UGV у бою. Деякі моделі мають кулемети і тепловізори для нічних операцій.

Brave1 підкреслює, що необхідно розробити тактичні підходи до використання нових волоконно-оптичних UGV - це відбувається у співпраці з військовими. У 2025 році Україна планує отримати тисячі таких систем.

Техніка на оптоволокні - що відомо

Як писав УНІАН, Росія першою почала масово застосовувати безпілотники на оптичному волокні, щоб обходити український РЕБ. Це дало росіянам певну перевагу, яка тримається вже кілька місяців. За деякими оцінками, російські дрони на оптоволокні стали одним з ключових факторів втрати Україною територій в Курській області.

Разом з тим, як розповів сьогодні головнокомандувач Олександр Сирський, на фронті вже працюють українські дрони на оптоволокні із дальністю 20 км. І Україна працює над тим, аби таких дронів ставало більше.

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