Як зазначають в ISW, незрозуміло, чи буде російське командування готове терпіти такі втрати, якщо темпи просування російських сил продовжать знижуватися.

Темпи просування російських військ на фронті в січні сповільнилися, однак це не знизило їхні втрати. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

Так, Міністерство оборони України повідомило, що в січні 2025 року російські війська втратили 48 240 осіб - понад три російські мотострілецькі дивізії, що стало другим за величиною місяцем втрат із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас, за геолокаційними даними ISW, у січні російські війська захопили приблизно 498 квадратних кілометрів території в Україні та Курській області, тобто приблизно 96 втрат на квадратний кілометр захопленої території.

Водночас у грудні 2024 року втрати росіян становили 48 670 осіб - рекордний місячний показник від початку війни. За оцінками ISW, у грудні вони захопили 593 квадратних кілометри території.

Відео дня

"Скорочення захопленої території приблизно на 100 квадратних кілометрів у період із грудня 2024 року до січня 2025 року в поєднанні з аналогічним щомісячним рівнем втрат вказує на те, що російські сили зазнають таких самих високих втрат, незважаючи на меншу кількість територіальних досягнень у найближчій перспективі", - зазначають аналітики.

За оцінками аналітиків, російське військове командування, ймовірно, допускало рекордні втрати, щоб сприяти більш значним територіальним захопленням. Проте незрозуміло, чи буде воно готове до таких втрат, якщо темпи просування російських сил і надалі знижуватимуться, з огляду на те, що російські сили наступають на більш сильно захищені населені пункти, такі як Покровськ.

Війна в Україні - новини

Раніше старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук розповів, що російські війська не полишають спроб вибити Сили оборони України з території Курської області РФ, однак наразі ситуація є доволі стабільною.

Тим часом США цими вихідними відновили постачання американської зброї в Україну після нещодавнього призупинення. Як писав Reuters, Білий дім "відмовився від своєї початкової оцінки про припинення всієї допомоги Україні".

Вас також можуть зацікавити новини: