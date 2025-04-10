За інформацією командира з 72-ї ОМБр, росіяни вже перекинули на напрям Покровська частину військ з Курщини, і очікується їх подальше нарощування.

На Покровському напрямку після кількамісячної паузи РФ відновила активне застосовування бронетехніки. Про це в ефірі Київ24 повідомив командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади Андрій Назаренко.

За словами військового, бригада на цьому напрямку тримає оборону вже понад 2 місяці. Назаренко зазначив, що активізуючись на інших напрямках ворог не втратив пріоритетність Покровського – здійснює щоденні спроби штурмів, але несе величезні втрати як в живій силі, так і в техніці. Його просування за ці два місяці мінімальні.

"Як тільки ми повернулись на напрямок, ворог застосовував лише живу силу. Росіяни сподівались лише за рахунок неї просуватись далі і взагалі не застосовували тут броньовану техніку декілька місяців. Коли ми дали гідну відсіч протягом місяця, противник почав застосовувати легкоброньовану техніку і потім вже танки. Лише за останні два тижні противник застосував понад 20 танків на нашому напрямку. І близько 20 танків противник втратив. Тобто ми їх знищували на полі бою. Тому я б сказав, що на нашому напрямку танки досить активно почали застосовувати протягом останнього тижня-двох", - розповів Назаренко.

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За його інформацією, зокрема вчора та позавчора противник в чергове застосовував броньовану, легкоброньовану техніку аби досягти успіху.

"Але противника женемо в спину. Вже знищено декілька бригад противника. І росіяни уже нові сили застосовують на нашому напрямку аби досягнути цілі. А їх ціль на нашому напрямку безпосередньо – це дійти до межі Дніпропетровської області. Ворог несе величезні втрати", - сказав командир з 72-ї ОМБр.

Він зазначив, що росіяни вже перекинули частину військ з Курщини на напрям Покровська і активно їх застосовують.

"І ми розуміємо, що противник ще буде нарощувати сили. Ми робимо все, щоб надати противнику гідну відсіч і зробити так, аби всі задіяні його резерви були знищені та локалізовані", - додав військовий.

За словами Назаренка, на напрямку противник широко застосовує і дрони з оптоволокном.

"Але ми працюємо над тим, щоб нівелювати даний аспект і вийти в паритет. По іншим засобам ми є мінімум в паритеті, а то й переважаємо противника в наших здібностях і методах застосування. Тому що лише наприклад наш батальйон протягом тижня наносить противнику [втрат] двохсотими/трьохсотими понад 100 одиниць живої сили і броньованої техніки 15-20 одиниць щотижня ми знешкоджуємо", - підкреслив він.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, у березні військовий оглядач Денис Попович зазначав, що ситуація на Покровському напрямку в Донецькій області для ворога погіршилася - українським підрозділам вдалося зупинити наступ росіян і перейти до контратак.

Старший офіцер відділення комунікації 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак днями розповів, що армія окупантів не полишає спроб захопити Покровськ на Донеччині, хоч і просування її на цьому напрямку зупинено.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 9 квітня інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що впродовж останніх декількох днів Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

За словами головкома, Росія продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення української території. Зокрема РФ прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей.

Як зазначив Сирський, вже розпочався наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше говорив президент Володимир Зеленський.

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