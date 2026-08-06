Росія вдарила 8 КАБами по Сумах: є поранені

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста.

В ніч на 6 серпня російські окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами (КАБами) по цивільній інфраструктурі Сум. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибиті сотні вікон. Постраждали щонайменше двоє людей", – написав Григоров уночі.

Вже під ранок в Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 12. А очільник МВА Сергій Кривошеєнко пізніше додав, що російські окупанти скинули 8 КАБів протягом восьми хвилин. Під ударом опинилися північна та центральна частини міста. Один з цих КАБів силам ППО вдалося знешкодити.

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"Уражено житлові мікрорайони міста з розвиненою інфраструктурою.

Наразі постраждали 12 людей, які отримали кваліфіковану медичну допомогу, їх стан задовільний. Внаслідок масованого авіаудару пошкоджено ТЦ, 5 магазинів, скління вікон 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 легкових автівок", – додав Кривошеєнко.

Крім того, РФ завдала ударів й по інших містах України. Зокрема у Комишанах на Херсонщині російський FPV-дрон влучив у автобус, який перевозив працівників на поле. Внаслідок удару поранення отримали шестеро людей, повідомили в міській військовій адміністрації Херсону.

"До лікарні доправили 53-річну жінку, 69-річного чоловіка, 60-річного чоловіка, 61-річного чоловіка, 63-річну жінку та 63-річну жінку. У всіх діагностували вибухові травми та акубаротравми. Наразі постраждалим надають необхідну допомогу", – додали в МВА.

Також зранку, 6 серпня, РФ атакувала житлову забудову у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє про щонайменше двох постраждалих внаслідок російської атаки.

"52-річному чоловіку та 51-річній жінці надається уся необхідна допомога", – додав він.

Російські удари: важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські окупанти завдали масованого балістичного удару по українській столиці. У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили майже три десятки балістичних ракет. Українським захисникам не вдалося збити жодної з них.

Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі антибалістичних ракет. Він також натякнув, що причиною відмови могла бути спроба "зробити Україну більш поступливою" в політичних питаннях.

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