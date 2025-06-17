Йдеться про майже сотню бойових машин, які швейцарська влада за жодних умов не погоджувалась віддавати Україні.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall не передасть Leopard 1A5 Україні. Танки підуть на запчастини, повідомляє ініціатива German Aid to Ukraine.

Дискусії щодо майбутнього 96 танків Leopard 1A5, придбаних німецьким оборонним гігантом Rheinmetall у швейцарської компанії RUAG, тривали місяцями. Нарешті ситуація прояснилася: техніку не передадуть Україні, а використають для обслуговування подібних машин по всьому світу.

Згідно з офіційною позицією Швейцарії, Leopard 1A5 не можуть брати участь у схемі кругового обміну Ringtausch, яка передбачає опосередковану передачу зброї Україні через треті країни.

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Швейцарське законодавство суворо забороняє реекспорт озброєння до зон активних конфліктів. У випадку з RUAG, умови продажу до Німеччини містили пряму заборону на подальше використання танків або їхніх компонентів в українському театрі бойових дій.

Попри це, Rheinmetall знайшов інше комерційне рішення — заповнити дефіцит запчастин для Leopard 1 та техніки на його базі. Така техніка досі активно використовується у низці країн: зокрема Туреччиною, Бразилією, Грецією та Чилі. У Бразилії, наприклад, виникли труднощі з модернізацією через глобальний дефіцит запчастин, частково спричинений передачею цих машин в Україну.

Окрім танків, на базі Leopard 1 побудовані десятки допоміжних бойових машин: броньовані тягачі Bergepanzer 2, інженерні Dachs, мостоукладачі Biber, системи ППО Gepard і машини розмінування Wisent 1. Усі вони створюють значний ринок технічного обслуговування, куди тепер заходить Rheinmetall.

Щодо України, наразі офіційно відомо про передачу 103 Leopard 1A5 та очікування ще 32 одиниць до кінця року. Жодної інформації про подальші постачання цієї моделі наразі немає.

Leopard 1 на українському фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Бельгія має намір відправити протестувати в Україну модернізований варіант Leopard 1A5BE із безпілотною баштою Cockerill 3105 із 105-мм гарматою Cockerill HP.

За словами експертів, одним з недоліків такої модернізації, є потреба у переробленні корпусів оригінальних танків Leopard 1A5, що пов'язана з нарощенням так званого "кільця", враховуючи висоти внутрішніх елементів башти. Аналітики кажуть, що наразі невідомо, скільки часу та грошей потрібно на проведення "бельгійської" модернізації Leopard 1, однак в загальному йдеться про "дуже цікаву машину".

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