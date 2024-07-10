Потрібно ухвалити серйозні кроки щодо ППО різних типів, зазначив президент України.

Союзники з НАТО вирішили надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, і український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це рішення - зазначив, що озброєння допоможе нашій країні, однак його ніколи не буває достатньо.

Російські загарбники використовують різну нову зброю, тому також треба рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки щодо ППО різних типів, сказав очільник держави, відповідаючи на запитання в Інституті Рональда Рейгана.

"Дякуємо за це рішення (союзників з Альянсу, - Ред.) щодо додаткових систем Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", - заявив президент, нагадавши про останній кривавий ракетний удар по Києву 8 липня, "який, здається, був добре захищений".

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Західні партнери активно допомагають Україні протистояти повномасштабній агресії РФ, у тому числі вже надали Україні різні засоби для захисту неба від ворожих повітряних цілей, зокрема, зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T.

10 липня стало відомо, що союзники з НАТО нададуть українській державі додаткові стратегічні системи ППО, включно з батареями Patriot, переданими Німеччиною, США та Румунією, компонентами цієї зброї від Нідерландів та інших партнерів, а також додатковою системою SAMP-T від Італії. Зазначалося, що йдеться про п'ять стратегічних систем ППО.

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