Китай може обійти США в перегонах з розробки винищувача шостого покоління.

Росія, розв'язавши війну проти України, втратила здатність конкурувати зі США у військовій сфері, але святе місце порожнім не буває. Тепер же головним конкурентом для Вашингтона став Пекін.

Видання Foreign policy пише, що винищувач шостого покоління перебуває на різних стадіях розробки в кількох країнах, а США і Китай головні конкуренти в цих перегонах. Вашингтон не може дозволити Пекіну отримати перевагу в цьому змаганні. Для збереження переваги в галузі військових авіаційних технологій США необхідно викладатися на повну котушку, щоб зберегти свою перевагу в повітрі.

CHENGDU J-20 "Mighty Dragon" - це вже розроблений Пекіном бойовий літак п'ятого покоління. Володіючи передовою авіонікою і можливостями обробки даних, а також будучи першим китайським літаком-невидимкою, він конкурує як з американським F-22 Raptor, так і з F-35 Lightning II. У нього є обмеження за кількістю боєприпасів, але, вперше для Китаю, він може служити як надзвуковий ударний літак дальнього радіусу дії або перехоплювач.

Відео дня

У 2017 році ВПС Народно-визвольної армії прийняли J-20 на озброєння. На озброєнні вже перебуває до 150 літаків J-20, а ВПС Китаю можуть отримувати по одному такому літаку щомісяця. Масштабне виробництво означає, що вони можуть компенсувати будь-які якісні недоліки кількістю.

Також Китай давно співпрацює з Пакистаном, спільно з яким він розробив багатоцільовий бойовий літак четвертого покоління JF-17 Thunder.

Експерти вважають, що хоча J-20 не зрівняється з F-22, він може стати серйозним конкурентом F-35. Китайці проводять модернізацію J-20 у той час, коли США зазнають труднощів з F-35, що дає змогу усунути розрив у можливостях між двома винищувачами, які конкурують. При ціні близько 100 мільйонів доларів за раму, програма F-35 обійдеться платникам податків у 1,3 трильйона доларів за весь термін служби платформи, але насправді проблеми з F-35 можуть перешкодити США розробити свій літак шостого покоління.

Програма Next Generation Air Dominance передбачає об'єднання пілотів з безпілотними системами. Вона охоплюватиме вдосконалені пілотовані винищувачі, а також флот із приблизно 1000 безпілотників, які автономно допомагатимуть пілоту в бою. Вартість NGAD, ймовірно, у кілька разів перевищить вартість F-35.

Варто зазначити, що Китай працює над власною версією NGAD. При цьому Пекін розраховує ввести в дію свій винищувач шостого покоління до 2035 року, але американське "сімейство систем" NGAD може бути готове до 2030 року, якщо Пентагон і Конгрес виділятимуть потрібні суми.

Бомбардувальник нового покоління США - останні новини

Northrop Grumman бере участь у створенні перспективного стратегічного бомбардувальника нового покоління - B-21. Свій перший політ він здійснив минулого року. Незадовго до цього були представлені фото нового літака, але інформації про нього дуже мало.

Уявлення про деякі конструктивні особливості бомбардувальника дає змогу зробити новий знімок літака в повітрі.

Вас також можуть зацікавити новини: