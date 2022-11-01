Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань у розібраному стані.

На початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відомо, що поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", - сказано в повідомленні.

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В повідомленні зазначається, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких БпЛА.

Співпраця Ірану з Росією – найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до кількох тисяч одиниць.

29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан, під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Раніше була інформація, що Іран надасть для РФ високоточні ракети, а також бронежилети.