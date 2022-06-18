Заперечення щодо продажу було висунуто під час глибшої перевірки Управлінням безпеки оборонних технологій Пентагону.

США призупинили продаж Україні чотирьох ударних дронів MQ-1C Grey Eagle через побоювання, що його складне обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що заперечення щодо продажу було висунуто під час глибшої перевірки Управлінням безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено захист високоцінних технологій від ворога.

Зокрема у США побоюються, що радар і обладнання для спостереження на цих дронах можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії. За даними джерел Reuters, це застереження було проігноровано під час первинної перевірки, але це питання знову почало підійматися на зустрічах у Пентагоні наприкінці минулого тижня.

Речник Пентагону Сью Гоф зазначив, що подібні перевірки безпеки технологій "є стандартною практикою для передачі засобів оборони США усім міжнародним партнерам".

Інший представник США сказав Reuters на умовах анонімності, що питання про продовження угоди наразі розглядається серед вищого керівництва в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення невідомі.

За словами джерел, одним із рішень, яке б посприяло передачі Україні цих дронів, була б заміна існуючих радарів і датчиків на щось менш складне, але це можуть піти місяці.

Нагадаємо, на початку червня Reuters повідомляв, що США продадуть Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Наразі Україна використовує кілька типів менших БПЛА меншої дальності дії.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

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