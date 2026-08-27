Фінляндія передасть Україні критично важливі засоби ППО, - Стубб

Наразі невідомо, про які саме системи чи ракети йдеться.

Фінляндія планує передати Україні "критично важливі" засоби ППО. Про це заявив президент країни Александер Стубб в інтервʼю "Ми-Україна".

"У захисті нам необхідно працювати над протиповітряною обороною. Саме тому я вже обговорював із президентом Володимиром Зеленським, що ми надамо Україні. Я не говоритиму, що саме ми надамо, певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще лишаються у Фінляндії", – сказав Стубб.

Він також додав, що Гельсінкі передадуть Києву й іншу допомогу напередодні зими.

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"Фіни та українці дещо знають про зиму. Тому нам потрібно забезпечувати енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно надавати генератори, нам потрібно надавати дизельні двигуни. Ми маємо зробити так, щоб будь-які російські атаки на енергетичну інфраструктуру не вдарили надто сильно по українському суспільству", – додав Стубб.

Також президент Фінляндії наголосив, що хоч Україна й перебуває у значно кращій ситуації, ніж раніше, але це не означає, що Захід повинен розслаблятися. Він зазначив, що РФ наразі виробляє понад 100 балістичних ракет на місяць і має запас у 600 таких ракет.

"Це означає, що нам потрібно мати протиракетні спроможності такого ж масштабу. І саме над цим ми повинні працювати разом з Україною. Ми знаємо, що системи Patriot є у різних частинах світу, не лише в Європі, але й на Близькому Сході та у Сполучених Штатах. І є багато інших напрямів, над якими нам потрібно працювати", – додав Стубб.

Україна отримала ракети до Patriot - що відомо

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала "трішки" ракет до Patriot останнім часом. Також він повідомив про отримання й інших засобів ППО, зокрема систем "Crotale" та ракети до них. А також ракети AIM.

Зазначимо, що під час чергового балістичного удару 27 серпня, Повітряні сили України вперше за довгий час повідомили про успішне збиття російської балістики. Зазначалося, що Сили ППО збили сім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23".

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