Українську ППО поповнять чотирма комплексами SAMP/T, - La Repubblica

Вартість пакету оцінюється майже в 3 млрд євро, а фінансування має здійснюватися за рахунок європейських кредитних програм.

Уряд Італії вже кілька тижнів тому таємно ухвалив рішення про масштабну військову підтримку, яка детально опрацьована і незабаром буде формалізована в "Указі про допомогу": Україні обіцяно, що вона буде введена в експлуатацію до жовтня.

Як пише La Repubblica, ця зброя останнього покоління стане щитом від російських ракет.

Зазначається, що основою нового пакету мають стати засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Йдеться про чотири батареї SAMP/T NG, здатні перехоплювати балістичні ракети, а також ракети-перехоплювачі Aster 30.

Відео дня

Також до них планують додати сім радарів великої дальності: шість виробництва французької компанії Thales і один італійський Leonardo. Вартість пакету оцінюється майже в 3 млрд євро, а фінансування має здійснюватися за рахунок європейських кредитних програм.

За даними La Repubblica, домовленості стали результатом угоди між Італією та Францією, укладеної в липні. Обидві країни спільно виробляють системи SAMP/T та ракети Aster 30, які використовуються для захисту від повітряних і ракетних атак.

Виробництво Aster 30 в Україні

Окремо Париж і Рим можуть надати Україні дозвіл на виробництво перехоплювачів Aster 30 N1BT безпосередньо на території України. Це має зменшити залежність Києва від поставок готових ракет із Європи.

Зазначається, що Україна вже має дві батареї SAMP/T, передані їй Італією та Францією. Вони, як пише видання, продемонстрували ефективність під час бойового застосування. Водночас з літа 2025 року виникла проблема з боєприпасами для цих систем, оскільки запаси ракет Aster 30 у Парижа та Рима скоротилися до мінімального рівня.

Тепер виробництво перехоплювачів планується наростити. Частину ракет Італія має передати Україні вже до жовтня, щоб забезпечити боєприпасами комплекси та нові системи, які планують розгорнути.

ППО для України

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом про те, що Україна отримала ракети для систем Patriot та низку інших пакетів допомоги від партнерів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: