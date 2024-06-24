Тематика цьогорічних навчань – протимінна діяльність, що дуже важливо для України у питанні розмінування акваторії Азово-Чорноморського регіону.

У міжнародних навчаннях "Сі Бриз2024", що розпочинаються сьогодні, беруть участь екіпажі двох українських протимінних кораблів - "Черкаси" та "Чернігів". Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у навчаннях "Сі Бриз2024" беруть участь наші партнери як з Європи, так і з інших континентів.

"І тематика навчань у чергове – протимінна діяльність. Цього року ми сподіваємось завершити оцінювання наших екіпажів, які вже тут (на навчаннях - УНІАН) перебувають, які вже несуть службу на українських протимінних кораблях "Черкаси" та "Чернігів". Відповідно для нас це є дуже важливим тому, що це надає в подальшому більше можливостей для виконання спільних завдань з країнами НАТО. Враховуючи те, що Україну чекає велика операція з розмінування акваторії Азово-Чорноморського регіону. Це повномасштабна операція. Відповідно, ми проходимо зараз ті останні стадії, без яких це фактично буде неможливими", - розповів Плетенчук.

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Речник МВС також підкреслив, що Україні так само є чим поділитись з партнерами на цих навчаннях.

"Досвіду у наших військових моряків багато і він є унікальним. Тому що проводити розмінування в умовах бойових дій у морі – такий досвід мають небагато країн", - підкреслив Плетенчук.

Ситуація в окупованому Криму

Крим став великою Чорнобаївкою, захід України на півострів стане поразкою Росії, заявив днями в інтерв’ю УНІАН військовий експерт Євген Дикий.

Військові об’єкти РФ в окупованому українському Криму є законними цілями для Сил оборони України. Наразі ворог намагається ховати свій військовий флот, виводячи його з акваторії Чорного моря. На початку червня стало відомо, що Росія перебазувала свій Чорноморський флот до Азовського моря. Днями Плетенчук повідомив, що в Азовському морі перебуває ударне угруповування, де, на думку російських окупантів, їхні кораблі можуть почуватися у безпеці від українських дронів.

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