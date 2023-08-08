Стало відомо, як у Туреччині триває будівництво майбутнього флагмана, та деталі про протимінний дивізіон.

Флагман Військово-морських сил ЗСУ, корвет "Гетьман Іван Мазепа", який наразі будується у Туреччині, може стати до лав національного флоту у 2025 році. Таку думку під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" сьогодні висловив речник ВМС Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У Туреччині процес будівництва триває згідно плану. Ми розраховуємо на цей корабель у 2024-2025 роках. Другий корабель так само будується - процес йде згідно встановлених термінів та процедур", - сказав військовий.

Він також розповів про майбутній протимінний дивізіон у Чорному морі

Військовий нагадав, що Великобританія передала Україні два мінних тральщики Sandown, які наразі не можуть потрапити до України. Йдеться про протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси", які цьогоріч брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз", що проходили у Великій Британії. Як пояснив Плетенчук, згідно з вимогами конвенції Монтре, Туреччина припинила переміщення усіх кораблів до Чорного моря протоками Босфор і Дарданелла, тому тральщики поки не можуть дістатися України.

Відео дня

"Вони будуть включені до новоствореного протимінного підрозділу. Цей дивізіон займатиметься операціями з розмінування акваторії Чорного моря. Ми також розраховуємо, що, крім цих двох одиниць, отримаємо ще нідерландські протимінні кораблі. Тобто будуть чотири, та сподіваємось, що це - не кінцева цифра. Враховуючи мінну небезпеку, яка є у Чорному морі, це питання дуже актуальне", - наголошує Плетенчук.

За його словами, як тільки буде можливість, розпочнеться масштабна протимінна операція, до якої, як сподіваються у ВМС ЗСУ, буде залучено іноземних партнерів, в тому числі всі країни, які мають вихід до Чорного моря. Зокрема, це три країни НАТО – Румунія, Болгарія та Туреччина, також до розмінування може залучитися Грузія.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" - що про нього відомо

У вересні 2021 року у Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" типу Ada для ВМС України. Вже 2 жовтня 2022 року у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard сталася церемонія спуску на воду цього корвету з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа". Корпус майбутнього флагмана ВМС ЗСУ зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" і "ММК ім. Ілліча" у Маріуполі, який наразі окупований російськими загарбниками.

Вас також можуть зацікавити новини: