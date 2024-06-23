Наразі в Азовському морі перебуває ударне угруповування.

Російські окупанти продовжують утримувати щонайменше один споряджений ракетоносій у Чорному морі, повідомив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Перебуває в Чорному морі підводний човен, це так звана "Варшав'янка". У нього має бути на озброєнні 4 ракети, за уточненими даними. Загалом же, дві одиниці, друга наразі ще уточнюється, оскільки ця інформація не проста у верифікації. Однак підводний човен є і ймовірно він споряджений", – розповів Плетенчук.

Він також додав, що Росія продовжує утримувати свій флот в Азовському морі, де, на думку російських окупантів, він може почуватися у безпеці від українських дронів.

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"В Азовському морі в нас, на жаль, перебуває ціле ударне угруповування. Це три носії крилатих ракет – малі ракетні кораблі, також три великі десантні кораблі – різні моделі. Також зазвичай їх супроводжує ще кілька мінних тральників. Але набір доволі суттєвий і можна вважати, що в них на озброєнні 20 ракет може бути, враховуючи те, що ще чотири вони використали минулої доби", – додав Плетенчук.

Російський флот: інші важливі новини

На початку червня стало відомо, що Росія перебазувала свій Чорноморський флот до Азовського моря. За інформацією ВМС України, на Азовському морі загарбники почувають себе безпечніше, ніж у Чорному, тому вирішили організувати навчання саме там.

Загалом же, як розповів капітан 1 рангу запасу ВМС, колишній заступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко, зараз у складі Чорноморського флоту РФ залишається близько 60 кораблів та катерів в бойовому ядрі.

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