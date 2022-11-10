В Адміністрації президента Байдена бояться ескалації ситуації.

Україна не отримає від США безпілотники Gray Eagle MQ-1C. В адміністрації американського президента Джо Байдена вважають, що така допомога призведе до ескалації конфлікту.

Видання The Wall Street Journal зазначає, що члени Конгресу закликали адміністрацію Байдена передати Україні середньовисотні збройні безпілотники, в тому числі, і Gray Eagle mq-1C. При цьому джерела повідомили, що позитивне рішення з цього питання не прийняли.

"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle mq-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії", - йдеться в статті.

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Військова допомога від США - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вашингтон надає всіляку допомогу Києву, в тому числі і у військовій сфері.

Так, 4 листопада в США оголосили про новий пакет допомоги на загальну суму в 400 мільйонів доларів, який включає, в тому числі 250 бронетранспортерів M1117, 40 бронекатерів, 1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost.

Крім того, США і Нідерланди домовилися оплатити відновлення танків Т-72, які знаходяться на зберіганні в Чехії. Всього Україна отримає 90 танків, частина з них прибуде ще до кінця поточного року.

Також Україна звернулася до США з проханням передати додаткові системи протиповітряної оборони для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, за допомогою яких Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури.

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