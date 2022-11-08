Найефективніші з цих систем ППО можуть здійснювати 4500 пострілів на хвилину.

Україна звернулася до США з проханням передати додаткові системи протиповітряної оборони для боротьби з іранськими дронами-камікадзе, за допомогою яких Росія здійснює атаки на обʼєкти критичної інфраструктури.

Як повідомляє ABC News, відповідний лист до Конгресу США написав Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У ньому очільник парламенту закликає Вашингтон надати Києву високомобільні системи протиповітряної оборони, відомі як C-RAM. Стефанчук наголосив, що ці системи допоможуть захистити "важливі обʼєкти, особливо важливі електростанції".

Високопоставлений український політик також розповів ABC News, що український уряд звернувся з офіційним запитом до адміністрації Байдена щодо надання Україні систем C-RAM.

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Водночас у Пентагоні відмовилися надавати коментарі з приводу конкретного озброєння, яке постачається чи постачатиметься Україні. Речник Міністерства оборони США підполковник Гаррон Гарн, зазначив, що підтримка Америки "зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для поточної боротьби".

"Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на безпекову допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", – наголосив Гарн.

Системи C-RAM оснащені вбудованим радаром для відстеження вхідних загроз і мають велику скорострільну гармату для їх збивання. Як зазначають у НАТО, найефективніші з цих систем ППО можуть здійснювати 4500 пострілів на хвилину.

Системи ППО C-RAM

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що система протиповітряної оборони C-RAM легко впорається з іранськими дронами-камікадзе. За його словами, ця система призначена для перехоплення мін і снарядів у польоті: установка встигає засікати снаряди на надзвуковій швидкості.

Як писав УНІАН, фактично C-RAM – це роботизована швидкострільна турель з M61 Vulcan, яка для наведення на ціль використовує власну радіолокаційну станцію сантиметрового діапазону, а також тепловізор. Це дозволяє системі виявляти цілі, вираховувати їх траєкторію та посилати їй на зустріч сотні снарядів. Ефективна дальність стрільби становить 5,5 км, а гарантована площа, яку він захищає 1,2 кв. км.

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