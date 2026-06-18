В Міноборони Німеччини оголосили про важливе рішення щодо Patriot для України

Німеччина підтримає програму Jumpstart стосовно закупівлі ракет для систем Patriot.

Німеччина виділить Україні 400 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів для систем протиповітряної оборони, зокрема ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус, якого цитує "Європейська правда".

Кошти будуть виділені через механізм PURL, що передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів для України.

"Таким чином ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо $200 млн (на закупівлю боєприпасів для систем ППО)", – сказав Пісторіус.

Відео дня

Також, за його словами, Німеччина підтримає програму Jumpstart стосовно закупівлі ракет для систем Patriot.

"Ми домовилися також долучитися, виділивши $200 млн на закупівлю керованих ракет PAC-3. Отже, ми рухаємося вперед", – підкресли міністр.

Крім того, очільник Міноборони Німеччини закликав партнерів долучатися до фінансування закупівель ракет PAC-3 для посилення української ППО.

Виробництво ракет до Patriot: останні новини

Як повідомляв УНІАН, крім США, ракети до Patriot також виробляються в Японії. І вже цьогоріч таке виробництво має розпочатися і в Німеччині.

Михайло Люксиков, головний редактор "Мілітарного", розповів, наскільки швидко Україна могла б розпочати таке виробництво в разі отримання ліцензії від США. За його словами, у Німеччині це близько пʼяти років зайняло. Водночас він наголосив, що цей термін залежить від багатьох факторів. Зокрема у Німеччині тривалий час зайняло укладання попередніх угод щодо купівлі цих ракет у майбутньому.

Раніше президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до американського лідера Дональда Трампа з проханням надати Україні ліцензію на виробництва ракет до Patriot. Зокрема під час зустрічі "Великої сімки" президенти обох країн обговорили це питання і домовилися, що далі над цим працюватимуть їхні команди.

Вас також можуть зацікавити новини: