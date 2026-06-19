Україна відкриє партнерам доступ до зразків російських ракет: Федоров назвав причину

Це має посилити спільні зусилля заради перемоги України у війні.

Україна відкриває доступ до технологій російської зброї, у тому числі до ракет, для партнерів з усього світу. Нова платформа TrophyLab дозволить детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Про це міністр оборони України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Знання про російську зброю мають сприяти розробленню рішень на посилення оборони.

"Кожна одиниця російської техніки, захоплена на полі бою, – це не лише трофей. Це знання про те, як працює зброя ворога", - повідомив Федоров.

Відео дня

Він додав, що від початку повномасштабної війни українські військові, наукові установи та дослідницькі центри досліджують захоплену техніку. Аналізуються компоненти, технологічні рішення та слабкі місця, щоб швидше створювати ефективні контрзаходи.

"Тепер ці знання відкриваються для тих, хто працює над посиленням оборони", - наголосив Федоров.

У зв’язку з цим, Міноборони запускає платформу TrophyLab. Це буде простір, який надає перевіреним користувачам доступ до інформації про сучасну російську зброю.

Хто отримає доступ до інформації про зброю РФ

"Україна надасть доступ до російських технологій для наших партнерів. Компанії, дослідницькі центри та уряди країн вільного світу зможуть детально вивчати російські ракети та інші зразки озброєння. Це допоможе швидше знаходити ефективні рішення для протидії ворогу й посилить спільні зусилля заради перемоги України", - переконаний Федоров.

Як наголосив міністр, знання про технології противника не повинні залишатися закритими, а мають працювати на тих, хто створює захист.

Відтак, платформа відкриває доступ до результатів досліджень трофейної техніки для:

українських виробників оборонних технологій;

військових підрозділів;

наукових установ;

міжнародних партнерів, які допомагають Україні.

"Користувачі отримують доступ до технічної документації, результатів досліджень та аналітики щодо сучасної російської зброї", - додав Федоров.

Крім того, платформа дає змогу подати запит на фізичне дослідження трофейних зразків.

Як відбуватиметься робота зі зразками російської зброї

Міністр зазначив, що передбачено кілька форматів роботи зі зразками: від дослідження без пошкодження до випробувань, що передбачають повне розбирання або знищення виробу.

"Це дає змогу інженерам тестувати власні рішення на реальній техніці противника та значно скорочувати цикл створення технологій протидії", - підкреслив Федоров.

За його словами, Росія використовує проти України весь свій арсенал.

"Ми не лише стримуємо удари – ми розбираємо цю зброю до гвинтика. Те, що мало бути їхньою секретною перевагою, перетворюється на відкриту інформацію для тих, хто захищає демократію. Що більше Росія застосовує свою зброю - то більше світ дізнається, як її зупинити", - заявив Федоров.

Ринок зброї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна і Німеччина зробили крок на шляху до спільного створення нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам.

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет.

На цьому тижні, за підсумками саміту лідерів "Великої сімки" у Франції, було домовлено надати Україні ліцензії, які дозволять їй збільшити військове виробництво – паралельно з нарощуванням поставок засобів протиповітряної оборони, додаткових систем ППО та перехоплювачів.

Вас також можуть зацікавити новини: