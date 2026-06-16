Зеленський попросив Трампа надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет

Над цим питанням будуть працювати команди України та США, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський розкрив перші подробиці спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час саміту лідерів держав "Великої сімки" у французькому Евіані. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив журналістам в голосовому повідомленні у месенджері WhatsApp.

Президент зазначив, що Україна сподівається отримати ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет від США.

"Ми говорили про це з президентом Трампом. Наші команди будуть працювати. Дай бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет", - наголосив Зеленський.

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Як зазначив голова держави, на його зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" говорили про те, що потрібно Україні, і зокрема, про зміцнення протиповітряної оборони України.

"Всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся "Сімка" буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети", - розповів Зеленський.

Разом з тим, подробиці він не повідомив. Більше деталей слід очікувати пізніше.

"Зимовий пакет" підтримки для України

Як повідомив Зеленський, також з лідерами G7 обговорювався "енергетичний пакет" для України. Відповідне питання порушив президент Франції Еммануель Макрон.

Як додав Зеленський, усі розуміють, у тому числі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта, що потрібні додаткові кошти, щоб "фізично закрити наші об'єкти". Президент України уточнив, що у цьому контексті він говорив про засоби ППО.

"Дизель, газ, бензин, - те, що нам потрібно на зиму. Якщо до цього не закінчиться війна і буде дефіцит, то всі партнери будуть підтримувати. Такий зимовий пакет, я його назвав, і пояснив в деталях, що нам потрібно. І всі країни сказали: будуть нас підтримувати. І Японія, і Німеччина, і всі інші учасники, які були сьогодні на саміті", - відзначив Зеленський.

Відновлення саркофагу в Чорнобилі

Крім того, як розповів Зеленський, зі сторони Макрона прозвучало розуміння щодо усіх небезпечних ударів і застосування Росією дронів.

"Франція відбудує серкофаг в Чорнобилі. Я йому подякував за це", - повідомив Зеленський.

Відновлення Києво-Печерської лаври

Президент Зеленський також подякував Швейцарії після зустрічі з президентом країни Гі Пармеленом.

"Ми говорили щодо відновлення Лаври і вони разом з нашими спеціалістами будуть цим займатися. Дякуємо Швейцарії за за таку ініціативу та підтримку", - додав Зеленський.

Усі в G7 підтримують Україну

"Передусім я хочу сказати, що всі підтримують Україну. На мій погляд, це дуже важливий сигнал, що всі країни Сімки. І сьогодні це було впродовж нашого саміту - повністю підтримують Україну. Всі країни засудили удари по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по Лаврі", - зазначив президент України.

Як розповів Зеленський, він показав деякі фотографії наслідків російських ударів та пожеж, і як українські рятувальники абсолютно героїчно зупинили вогонь.

"І всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку лідера агресивної Росії. Всі вважають, що, в будь-якому випадку, треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що Путін не хоче закінчувати [війну], але треба змусити його", - наголосив Зеленський.

За словами президента України, усі на саміті говорили про санкції.

"Це всі країни говорили. І Канада, і Британія. Ви знаєте, що Кір Стармер, я йому подякував, вони затримали танкер тіньового флоту. І всі країни будуть цим займатися, і будуть впроваджувати це в життя відповідні кроки", - повідомив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом і окремо з усіма лідерами G7 на саміті в Евіані. Президент України наголосив, що завжди важливо координувати позиції.

Окремо Трамп закликав Росію піти на укладення мирної угоди. За словами президента США, Україна і Росія продовжують бойові дії та втрачають солдатів.

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