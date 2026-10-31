Зеленський вказав на важливий нюанс щодо дозволу США на постачання Patriot Україні

Тому президент України звернувся до американських партнерів з проханням знайти рішення.

Президент України Володимир Зеленський назвав сильним рішення Державного департаменту США дозволити Україні купити перехоплювачі для "Петріотів" проти російської балістики. Водночас, він відреагував на терміни їхнього постачання в дописі, опублікованому в Telegram.

Зеленський зазначив, що як вказано в заяві, постачання може початись не так швидко, як очікує Україна:

"П’ятсот перехоплювачів PAC-3 – це суттєво, і вже скоро – цією зимою – це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись тільки за кілька років".

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Тому президент України звернувся до американських партнерів з проханням знайти рішення, оскільки Україна потребує їх саме зараз.

"Просимо Американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", - наголосив він.

Зеленський пояснив, що Росія вже розпочала атаки на енергетику країни, через що є ризик, що напередодні зими українці залишаться без світла, тепла, води та не зможуть навіть переміщатися через атаки на мости.

"Зараз кожного дня росіяни бʼють по нашій енергетиці. Тільки за останні два тижні жовтня було вже більше 30 російських ударів по дуже вагомих частинах нашої енергомережі. Саме зараз, ще напередодні зими, Путін почав реалізовувати свою ударну операцію проти життєзабезпечення наших міст та громад. Мішені – електрика, опалення, водопостачання, мости та загалом життя у містах", - підкреслив президент.

Він розповів, що Україна вже просила США надати Україні зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів для "Петріотів" на місяць:

"П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями – саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії не вийшло зламати життя в українських містах і громадах".

Зеленський стверджує, що США, європейські партнери та інші союзники в світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3 й можуть надати їх зараз Україні.

"Надання їх Україні саме зараз, зимою 2026–2027 років, і потім відновлення арсеналів партнерів вже наступними роками завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву – це був би правильний шлях, і це цілком реально", - зауважив президент України.

При цьому, Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, Держдепартаменту США та загалом Адміністрації США за дозвіл.

"Але ми просимо ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист життя не післязавтра чи ще колись пізніше, а саме тоді, коли є загроза, – коли Росія вбиває і руйнує. Дякую усім, хто з Україною!", - підсумував президент.

Ракети до Patriot для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що шість онгресменів США подали законопроєкт, який має усунути бюрократичні перешкоди для поставок американської зброї в Україну через треті країни. Наразі країни, які придбали зброю у США, не можуть передавати її третім країнам без дозволу Вашингтона. Автори законопроекту хочуть скасувати цю вимогу для певних видів озброєння.

Також ми писали, що за словами Зеленського, Україна отримує в середньому 12 ракет на місяць в 2026 році. Він додав, що йдеться й про значний дефіцит NASAMS, які також входять до пакету, на який Україна чекає від США. Президент України додав, що його оплатили європейці, оскільки це все в межах програми PURL. Зеленський поділився, що щодня веде переговори, але деякі країни не хочуть продавати ракети, бо суспільство боїться, що у них нічого не залишиться.

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