Іспанія замість F-35 планує купити європейські Eurofighter або FCAS.

Іспанія більше не розглядає варіант купівлі американських винищувачів F-35. Замість цього Мадрид обирає між європейськими Eurofighter і Future Combat Air System (FCAS). Про це пише Reuters з посиланням на представника Міністерства оборони Іспанії.

В агентстві нагадали, що раніше з'явилася інформація про те, що уряд Іспанії відклав плани з купівлі F-35, які виробляє Lockheed Martin. Ще 2023 року Іспанія виділила 6,25 млрд євро з бюджету на купівлю нових винищувачів.

Проте план уряду Іспанії витратити більшу частину додаткових 10,5 млрд євро на оборону цього року унеможливив придбання винищувачів американського виробництва.

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Журналісти зазначили, що на початку 2025 року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про плани збільшити видатки на оборону, щоб досягти поточної мети НАТО у 2% від ВВП, а пізніше досягти показника у 5% від ВВП. Позиція Санчеса обурила президента США Дональда Трампа, який пригрозив ввести додаткові мита на товари цієї країни.

Пентагон удвічі скоротив закупівлю винищувачів F-35 - що відомо

Нагадаємо, що в червні 2025 року Пентагон запропонував Конгресу США вдвічі скоротити кількість винищувачів F-35, які мають бути придбані для Повітряних сил, - із 48 до 24 одиниць. У Bloobmerg зазначили, що цей крок є частиною ширшого плану міністра оборони США Піта Хегсета зі скорочення прогнозованих витрат Пентагону на 8% протягом 5 років.

Ба більше, винищувач F-35 давно став об'єктом критики насамперед через свою високу вартість. Мільярдер Ілон Маск публічно говорив про те, що ця програма є застарілою. Він поставив під сумнів доцільність пілотованих винищувачів в епоху безпілотних технологій.

Проте ця програма продовжує діяти. У 2026 фінансовому році Пентагон запросив $3,5 млрд на F-35 для ВПС, ще $1,95 млрд - на 12 палубних винищувачів для ВМС і $1,78 млрд - на 11 літаків для морської піхоти.

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