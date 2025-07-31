У США розбився винищувач F-35 вартістю 100 мільйонів доларів

Військово-морські сили США підтвердили втрату військового винищувача F-35C.

Винищувач F-35C Lightning II зазнав аварії в середу недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії. Пілот катапультувався і не постраждав. Також немає постраждалих серед персоналу авіабази, пише Reuters.

"Авіабаза ВМС США Лемур може підтвердити авіаційний інцидент. Винищувач F-35C впав недалеко від авіабази. Ми можемо підтвердити, що пілот успішно катапультувався і перебуває в безпеці. Постраждалих серед інших військовослужбовців немає", - сказано в заяві авіабази.

На фотографіях з місця аварії, яке розташоване приблизно за 40 миль на північний захід від міста Фресно в центральній Каліфорнії, видно полум'я і клуби густого диму. На місці працюють екстрені служби. В офісі шерифа округу Фресно повідомили, що пілоту надали допомогу співробітники пожежної служби Каліфорнії.

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Винищувач виконував навчальний політ. Він входив до ескадрильї VFA-125, яка відповідає за підготовку нових пілотів і членів екіпажів до польотів на F-35C - палубної версії винищувача п'ятого покоління F-35 Lightning II. Це один із найсучасніших бойових літаків у світі. Його використовують Військово-морські сили і корпус морської піхоти США.

Це вже друга катастрофа з F-35 виробництва американської компанії Lockheed Martin вартістю понад 100 млн доларів цього року. У січні F-35A ВПС США розбився під час тренувального польоту на авіабазі Ейлсон на Алясці. Пілот також катапультувався і вижив.

Компанія Lockheed Martin повідомляє, що F-35 використовується більш ніж у 17 країнах світу. Останніми роками у ЗМІ все частіше з'являються критичні оцінки, пов'язані з проблемами технічного обслуговування та експлуатації винищувача.

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Як писав УНІАН, 22 липня на Волині розбився винищувач Mirage-2000. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час виконання польотного завдання відмовила авіаційна техніка. Пілоту вдалося успішно катапультуватися. При цьому під час аварії не було постраждалих на землі.

У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень RUSI нагадали, що історія аварій західних винищувачів висвітлила забуту тенденцію часів Холодної війни. Після її завершення у світі значно зменшилася загальна кількість польотів військових літаків. А, отже, зменшилася і кількість аварій за участю винищувачів. Експерти нагадали, що в 1950-х роках у США рахунок аварій літаків ішов на тисячі. А в 1970-х знизився до сотень і навіть десятків. У Британії після 2013 року списували через аварії не більш як один винищувач на рік, а в 1980-ті та 1990-ті роки - по кілька десятків.

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