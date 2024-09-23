Польща свого часу переходила на F-16 чотири роки, Україна зробила це за рік, наголосив експерт.

Українським військовим необхідно від 3 до 6 місяців для того, щоб адаптуватися до нових західних літаків, які можуть поставити партнери. Таку заяву зробив експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Польща свого часу переходила на F-16 чотири роки. Україна зробила це за рік", – нагадав він в етері телеканалу "Київ24".

Коментуючи можливість отримання інших західних літаків, зокрема, JAS 39 Gripen чи Eurofighter Typhoon, Храпчинський зазначив, що з урахуванням уже проробленої роботи з боку Повітряних сил ЗСУ, час адаптації під них скорочується до 3-6 місяців.

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"Треба розуміти, що війна диктує нам правила. Візія Повітряних сил, оприлюднена в 2020 році, передбачала з 2026 року закупівлю західних винищувачів в кількості 8-18 одиниць на рік із подальшим збільшенням до 100-120 літаків взагалі для Повітряних сил", – додав експерт.

Зараз же мова йде про те, що Україні потрібні 5-6 ескадрілій винищувачів F-16 за НАТОвськими стандартами. Відповідно до них, до однієї ескадрильї входить 18 літаків.

"Тобто ми розуміємо, що в нас стислі терміни для того, щоб швидко перейти на новий тип літаків і ефективно застосовувати їх проти ворога", – констатував Анатолій Храпчинський.

Літаки для України

Україна веде переговори про отримання винищувачів Gripen і Eurofighter. Таку заяву зробив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров. За його словами, Україні потрібні не тільки F-16 і Mirage-2000.

Водночас льотчик-випробувач першого класу, полковник Повітряних сил ЗСУ Олександр Лиходід каже, що Україні потрібні щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі. При цьому він не дуже задоволений потенційною передачею літаків Mirage, Gripen та Eurofighter.

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