Зазначається, що фізично навчання проходитиме на авіабазі в Данії.

Уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.

Видання Le Soir пише, що шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання від Бельгії, щоб освоїти F-16. До того ж Міністерство оборони країни направить трьох військових до навчального центру для українських пілотів у Данії на авіабазі Скрюдструп на півдні країни.

Крім того, в 2024 році бельгійське оборонне відомство відправить в Данію два двомісних навчально-тренувальних літака типу F-16B для підвищення кваліфікації і близько 50 військових, в основному технічний персонал, які будуть відповідати за розгортання винищувачів.

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"На додаток до цього важливого внеску в підготовку і введення в експлуатацію винищувача (F-16 - УНІАН) наш уряд офіційно заявляє про свою підтримку в наданні допомоги в реалізації цього нового потенціалу – необхідного для модернізації українських Збройних сил", – заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Винищувачі F-16 від Бельгії - останні новини

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо ще в лютому дав зрозуміти, що Брюссель не постачатиме бойові літаки Україні. Пізніше цю позицію підтвердила Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер.

У свою чергу лейтенант Фредерік Гетінк заявив, що керівництво бельгійської армії вважає, що літаки F-16 знаходяться в поганому стані, тому їх не можуть відправити в Україну.

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