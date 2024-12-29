Європа покладається на США в придушенні ворожих систем ППО.

Якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову співпрацю з Європою, союзники США по НАТО втратять ключовий потенціал, необхідний для протистояння російській агресії.

Зокрема, як пише Businness Insider, Європа значною мірою покладається на США в питаннях використання літаків і зброї для придушення ворожих систем ППО (SEAD). Без цього літаки стають нездатними наносити удари, внаслідок чого сухопутні війська стають набагато вразливішими і менш ефективними.

Залежність від США

Як пише BI, в Європі мало спеціалізованих платформ SEAD. Літаки "Торнадо" Німеччини та Італії оснащені боєприпасами AGM-88 HARM для наведення на радари і необхідною системою визначення місця розташування випромінювачів, але наступного року їх мають зняти з озброєння.

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Як зазначив Джастін Бронк, експерт із повітряної потужності з Королівського інституту об'єднаних служб, союзники США в Європі все більше прагнуть замінити старі літаки F-16 на F-35, який був розроблений спеціально для того, щоб мати змогу діяти проти сучасних ЗРК як у проникаючому ударі, так і в SEAD/DEAD (придушення/знищення ворожої ППО).

Він підкреслив, що винищувач п'ятого покоління має підвищену скритність, засоби радіоелектронної боротьби, а також набір активних і пасивних датчиків для виявлення ворожих зенітно-ракетних комплексів.

"Незважаючи на ці вражаючі можливості, простого прийняття на озброєння F-35 недостатньо для розв'язання проблеми SEAD/DEAD у Європі", - сказав він.

Така ситуація ставить Європу в сильну залежність від США, оскільки війна Росії в Україні показала, наскільки важливим є ураження батарей ППО противника в сучасному конфлікті.

Маттіас Екен, експерт із протиракетної оборони з RAND Corporation, каже, що важливим уроком війни в Україні стало те, що "військово-повітряні сили мають уміти знаходити, придушувати і знищувати" мобільні ракети класу "земля-повітря", щоб домогтися переваги в повітрі "навіть проти помірно оснащених супротивників".

Екен додав, що жодна із західних військово-повітряних сил, крім США, не володіє значними можливостями SEAD. Усі інші сили НАТО "мають обмежені проникаючі засоби, запаси боєприпасів і досвід застосування великих змішаних ударних комплексів".

Американська міць і відсутність європейського потенціалу

Генерал-майор армії США у відставці Гордон "Скіп" Девіс, який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з оборонно-інвестиційного відділу, заявив, що "переважну більшість літаків SEAD у разі агресії буде надано США".

Девіс сказав BI, що у США є літаки-невидимки, включно з проникаючими бомбардувальниками, необхідними для виявлення і знищення російських ППО, а американські літаки мають розвідувальні можливості, "які НАТО буде дуже важко замінити".

Він попередив, що без поліпшення можливостей SEAD або підтримки з боку США НАТО "буде важко ефективно протистояти великій російській агресії".

Як зазначає BI, усунення дефіциту SEAD у Європі потребуватиме часу, протягом якого вона буде більш вразливою для атак. Водночас Росія продемонструвала нездатність ефективно використовувати свої власні засоби - недолік, який в кінцевому підсумку може допомогти Європі.

"У найближчі 10-15 років Європі не вистачатиме можливостей SEAD, - каже Каллберг, - але російські ВПС і ППО не можуть налагодити спільну роботу розвідки, командування і управління, і їм не вистачає ресурсів для широкої модернізації".

"Якщо почнеться війна, - сказав він, - то не здібності Європи врятують становище, а нездатність Росії".

Війна Росії і НАТО

Раніше фінські ЗМІ писали, що Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Росія через кілька років може атакувати територію НАТО. За його словами, зараз РФ за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

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