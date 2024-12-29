Батарею THAAD розгорнули в Ізраїлі разом із сотнею людей обслуговуючого персоналу.

Ізраїль вперше застосував американську систему протиракетної оборони THAAD під час балістичної атаки єменських хуситів. Про це повідомила низка ізраїльських ЗМІ, оприлюднивши відео. Як пише Defense Express, якщо це правдива інформація, то це було перше бойове застосування системи у світі.

Йдеться про батарею THAAD, яку США розгорнули на прохання Ізраїлю разом із сотнею осіб обслуговуючого персоналу. Видання The War Zone з посиланням на неназваного посадовця повідомляє, що батарея THAAD, яку США розгорнули в Ізраїлі 26 грудня дійсно здійснювала бойовий пуск проти однієї з балістичних ракет середньої дальності (MRBM), яку випустили єменські хусити.

Станом на п’ятницю, 27 грудня, залишалося невідомим, чи ворожу ракету дійсно було збито перехоплювачем THAAD або іншою системою.

У мережі показаливідео нібито роботи цієї американської системи. Голос за кадром декілька разів повторює фразу "18 years waiting for this" (18 років чекав на це). Щоправда, THAAD була прийнята на озброєння 16 років тому.

"У будь-якому випадку, йдеться про те, що армія США має перший бойовий пуск своєї фактично найкращої протиракетної системи THAAD, хоча варто відзначити, що перше бойове застосування цього комплексу відбулося у 2022 році, коли батарея THAAD, яка належала ОАЕ, перехопила ворожу ракету", - пише Defense Express.

Армія США має на озброєнні сім батарей THAAD - три з них розгорнуті відповідно в Ізраїлі, на Гуамі та у Південній Кореї. ЗМІ писали, що Ізраїль просив США розгорнути у них ще одну батарею, але ця інформація не підтвердилася. Запит на постачання протиракетної системи THAAD подавала Україна.

Система THAAD - що відомо

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — це американська система протиракетної оборони, яка перехоплює та знищує балістичні ракети на кінцевому етапі їхньої траєкторії. Вона використовує "кінетичне ураження" для точного знищення цілей без вибухівки.

Основні характеристики:

дальність до **200 км**, висота до **150 км**;

мобільність: легке переміщення;

використання в США, Південній Кореї, Японії та інших країнах.

Призначена для захисту стратегічних об'єктів і населення.

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