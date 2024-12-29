Українські дрони 'Вінчестер' з подвійними рушницями полюють за російськими БПЛА, - Forbes

Ці безпілотники, за даними ЗМІ, отримали назву "Вінчестер" та працюють на ранніх етапах виявлення ворожих цілей.

Україна створила безпілотник "Вінчестер" двома рушницями для боротьби з російськими дронами, пише Forbes.

Безпілотники постійно діють вздовж лінії фронту в Україні. Вони виконують функції розвідки, коригування артилерійського вогню, транспортування вантажів і навіть ударів по супротивнику за допомогою боєприпасів чи прямого зіткнення.

Обидві сторони активно виробляють до 100 000 безпілотників щомісяця, тому знищення ворожих дронів стало критично важливим завданням. Для цього застосовують радіоперешкоди, захисні сітки, а також збивають безпілотники вогнепальною зброєю.

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Українські військові все частіше використовують власні безпілотники для знищення російських. Їх застосовують для повітряних таранних ударів, скидання мереж або навіть для прямого ураження зброєю. Новою розробкою стало оснащення дронів подвійними рушницями. Як зазначив аналітик Ендрю Перпетуа: "Український дрон має дві рушниці".

Встановлення зброї на безпілотники не є новиною, проте використання двох рушниць є інновацією. Фонд сприяння захисникам України збирає кошти на забезпечення підрозділів безпілотниками "Вінчестер".

Ця конструкція має практичний сенс. Хоча рушниці не володіють великою зупиняючою силою, їх широкий радіус дії підвищує шанси влучання, що критично для боротьби з маневреними цілями. Для знищення дрона часто достатньо кількох куль.

Під час недавніх обговорень щодо дронів у США сенатор Чарльз Скотт зауважив: "Можливо, рушниця була б доречною легальною зброєю для використання проти дрона".

Це підтверджує досвід на фронті, де і українські, і російські підрозділи активно використовують рушниці. Через нестачу зброї військові, зокрема й росіяни, іноді просять допомоги у цивільних. Один окупант звертався навесні до росіян: "Будь ласка, допоможіть нам із помповими рушницями. Будь-яке лайно підійде".

Однак для піхоти головною проблемою є близькість до безпілотника: час на реакцію обмежений. Встановлення рушниць на дронах дозволяє українцям знищувати російські дрони на ранніх етапах, перш ніж ті стануть загрозою для наземних сил.

Дрони у війні

Війна в Україні стала по-суті першою війною з настільки активним використанням безпілотників – від повітряних до наземних і навіть морських засобів. Україна знищувала ворожу піхоту, техніку та кораблі за допомогою таких систем.

В Україні навіть було створено Сили безпілотних систем. Командувачем цього роду військ є Герой України Вадим Сухаревський. Військовий увійшов в історію російсько-української війни як перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

Українські виробники активно розвивають цю галузь. До прикладу, нещодавно повідомлялося про те, що в Україні завершили етап випробувань нових БПЛА оптоволоконним зв’язком. Вони здатні долати ворожі засоби РЕБ.

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