Росіяни вивезли навіть напіврозібрані танки, яки тривалий час не чіпали через їхній поганий стан.

Через величезні втрати на фронті Росія знімає зі зберігання і відправляє на відновлення навіть геть непридатні танки. Про це свідчать супутникові знімки баз зберігання, які проаналізував OSINT-аналітик Covert Cabal.

Зокрема аналітик вивчив супутникові знімки 22-ї бази зберігання військової техніки у місті Буй, Костромська область. В минулому ця база була відома як одне з найбільших сховищ резервної бронетехніки, зокрема танків Т-80 та бойових машин піхоти. Однак нині база майже порожня.

Супутникові знімки цього року показують, що залишилося лише 102 танки, хоча у напередодні повномасштабного вторгнення в Україну їх тут було 764, розповідає Covert Cabal. Можливо, у гаражах все ще є техніка, але вивезення техніки, що стояла просто неба, натякає на протилежне.

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При цьому аналітик звернув увагу, що спорожніли навіть ті частини бази, де були нагромаджені напіврозібрані та явно не функціональні машини.

Кількість піхотної бронетехніки, зокрема БМП, теж значно скоротилася за час війни. Як підрахував аналітик, якщо кілька років тому на 22-й базі зберігалося орієнтовно 1350 одиниць піхотної бронетехніки, то зараз – лише близько 600, з яких половина у не функціональному стані.

Підбиваючи підсумки, Covert Cabal зазначає, що 22-а база зберігання техніки вже виглядає напівпокинутою і незабаром може зовсім зникнути, як це вже відбулося з низкою інших російских баз, де зовсім не лишилося техніки.

Російські бази зберігання техніки швидко порожніють

Як писав УНІАН, Росія повністю вичерпала радянські складські запаси легкоброньованого тягача МТ-ЛБ, який широко використовується на фронті. Через це росіяни змушені знімати зі зберігання більш рідкісну і не таку універсальну МТ-ЛБу, а також старі БТР-70 та БТР-60.

Також ми розповідали, що за час повномасштабної війни Росія зняла зі складів зберігання майже половину усієї бронетехніки, яку отримала у спадок від СРСР. А те, що досі лишилося, у переважній більшості перебуває у незадовільному, або відверто жалюгідному технічному стані.

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