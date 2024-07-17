У відомстві прискореними темпами розвивають інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою.

На полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань – ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, відомство прискореними темпами розвиває інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою. Очільник Міноборони Рустем Умєвро визначив це завдання як пріоритетне, відтак ця робота набирає темпів та масштабується.

Зазначається, що один із таких інноваційних проєктів наразі проходить випробування. Він передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань – реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього.

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"Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним з пріоритетних завдань. Йдеться про системні рішення і зміни. Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою", – наголосив перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Як зауважили в Міноборони, щараз на одному з полігонів ЗСУ проводяться випробування комплексного застосування безпілотних систем для інтеграції "залізних солдатів" до виконання завдань у загальній системі бойових порядків військ. Бойові завдання виконують різні безпілотні системи, зокрема: дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, наземні роботи-логісти.

"Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. Наше спільне завдання – надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки. Успішна реалізація цього проєкту та його масштабування сприятиме створенню передової індустрії роботизованих систем в Україні. А головне, на фронті це рятуватиме життя наших воїнів", – додав Гаврилюк.

Роботи і безпілотники на війні в Україні

Безпілотники стали однією з ключових складових у війні Росії проти України. Наші захисники використовують їх як для розвідки, так і для атак по противнику, зокрема і на території країни-агресорки. Використовуються як безпілотні літальні апарати, так і роботи.

Як писало видання Associated Press, українські розробники використовують інновації для створення армії роботів, яка може знищити російських окупантів та врятувати поранених бійців ЗСУ. Зазначалося, що "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень, в Україні створюють близько 250 стартапів.

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