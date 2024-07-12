Імовірно, це було зроблено для перевантаження протиповітряної оборони України.

Російські загарбники цієї ночі застосували імітатори ударних безпілотників.

Про це командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram. Зокрема, увечері 11 липня окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл), а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область.

"Основний напрямок удару – Старокостянтинів", - повідомив Олещук.

Відео дня

За його словами, до відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях", - наголосив Олещук.

При цьому, решта вісім безпілотників були локаційно втрачено.

"Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждали та руйнувань не надходила. У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію", - додав Олещук.

Війна в Україні: новини

США закликали союзників по НАТО передати Україні всі доступні системи протиповітряної оборони, якими вони можуть поділитися. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван наголосив, що у Вашингтоні вважають потужну ППО найкращим способом зупинити повітряні сили РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: