Це стало першою прямою закупівлею товарів військового призначення без посередників.

Міністерство оборони України вперше провело закупівлю військових товарів через агентство НАТО з підтримки і постачання.

Про це повідомили в прес-службі місії України при НАТО.

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"Вітаємо Міноборони з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через НАТО для потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Оборонні закупівлі за стандартами НАТО

17 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому проект закону про оборонні закупівлі.

Серед іншого, документом передбачено поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО; надання можливості державним замовникам здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими і конкурентними процедурами, а також здійснювати закупівлі з імпорту; здійснення закупівель у рамках 3-річного планування.

Закон набере чинності 1 січня 2021 року.

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Автор: Леся Лещенко