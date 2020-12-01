Міноборони здійснило закупівлю через НАТО / фото REUTERS
Міністерство оборони України вперше провело закупівлю військових товарів через агентство НАТО з підтримки і постачання.
Про це повідомили в прес-службі місії України при НАТО.
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"Вітаємо Міноборони з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через НАТО для потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Оборонні закупівлі за стандартами НАТО
- 17 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому проект закону про оборонні закупівлі.
- Серед іншого, документом передбачено поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, які використовуються у відповідних стандартах НАТО; надання можливості державним замовникам здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими і конкурентними процедурами, а також здійснювати закупівлі з імпорту; здійснення закупівель у рамках 3-річного планування.
- Закон набере чинності 1 січня 2021 року.
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