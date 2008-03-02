У Росії сьогодні проходять вибори Президента

У Російській Федерації сьогодні проходять вибори Президента країни.

Як передає радіо «Свобода», першими відчинилися виборчі дільниці на Чукотці і в Камчатському краї. Голосування триватиме 12 годин - до 8 вечора за місцевим часом. Останніми проголосують жителі Калінінградської області.

У списках виборців - більш як 100 мільйонів осіб.

На пост Президента претендують чотири кандидати. Це висунутий партією "Єдина Росія" Дмитро МЕДВЕДЄВ, лідер Компартії Геннадій ЗЮГАНОВ, голова ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ і керівник Демократичної партії Андрій БОГДАНОВ.

За ходом виборів стежать близько 300 іноземних спостерігачів із більш як 30 країн. Вони представляють 17 міжнародних і іноземних організацій. Серед них - місії спостерігачів від ПАРЄ, Виконкому і Міжпарламентської асамблеї СНД, ШОС, Асоціація організаторів виборів країн Європи, передає ІТАР-ТАСС.

Для висвітлення виборів акредитовано безпрецедентну кількість російських і зарубіжних журналістів - більш як 2 тисячі із 47 країн.

Одночасно з президентськими виборами в 11 суб`єктах РФ проходять вибори депутатів регіональних законодавчих органів.