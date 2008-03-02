Теракт на форумі з питань безпеки: загинули 40 осіб

У Пакистані в результаті теракту загинули як мінімум сорок осіб, поранено понад сто.

Як передає MIGnews, не виключається, що кількість загиблих може зрости, оскільки багато хто з поранених перебувають у критичному стані.

Терорист-смертник підірвав себе у місті Дарра Адам Кхель на форумі з питань безпеки, де присутні лідери кланів північного сходу Пакистану.