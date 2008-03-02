Жириновський і Зюганов підуть до суду... хоч і марно

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який, за попередніми даними, займає третє місце на виборах президента Росії, має намір оскаржити в суді результати виборів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде лідер ЛДПР подавати до суду, Жириновський відповів: «Завжди подавали – все марно, і на цей раз подамо».

За його словами, на минулих виборах спостерігачі від ЛДПР виявили ряд порушень. «Порушення такі самі, як були 2 грудня», – сказав Жириновський журналістам у виборчому штабі партії.

Він стверджує, що здійснювався підкуп виборців, не складалися протоколи, вкидалися бюлетені, виборців примушували голосувати за одного з кандидатів.

Раніше адвокат КПРФ Вадим Соловйов заявив, що партія направила в Центрвиборчком більше 200 скарг на порушення під час голосування.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов також заявив, що звертатиметься до суду за фактами фальсифікації виборів. «У нас є докази фальсифікації виборів, і ми звертатимемося до суду», - сказав Зюганов.

Газета.ру