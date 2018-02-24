Президент Чехії просив видати підозрюваного в хакерстві Росії, а не США – міністр

Минулого року суд у Чехії постановив, що 30-річного Нікуліна можна видати і США, і Росії.

Президент Чехії Мілош Земан кілька разів просив про екстрадицію до Росії підозрюваного в хакерстві і затриманого в Празі росіянина Євгена Нікуліна, видачі якого домагаються також США.

Читайте такожРосіянина засудили до 12 років в'язниці за одну з найбільших кібератак в історії США«Це правда, що цього року було дві зустрічі, на яких президент просив мене видати російського громадянина не США, а Росії», – сказав міністр юстиції Чехії Роберт Пелікан чеському новинному сайту aktualne.cz.

Речник Земана Їржі Овчачек відмовився від коментарів.

Минулого року суд у Чехії постановив, що 30-річного Нікуліна можна видати і США, і Росії. Остаточне рішення стосовно країни видачі росіянина має схвалити міністр юстиції Чехії.

У США його звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США і заперечував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБР США в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.

Після його арешту Москва звинуватила Вашингтон у переслідуванні її громадян і пообіцяла боротися за екстрадицію Нікуліна.