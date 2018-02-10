Розвідслужби США заплатили $100 тисяч росіянину, який пообіцяв повернути секретну кіберзброю - ЗМІ

За словами джерел, за свої послуги росіянин попросив $1 млн. Першу частину цієї суми спецслужби США передали йому у вересні минулого року.

Спецслужби США заплатили $100 тис. громадянину Росії, який пообіцяв повернути їм викрадену при кібератаці на Агентство національної безпеки (АНБ) секретну кіберзброю.

Читайте такожАгентство нацбезпеки США видалило дані багаторічної розвідкиПро це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в американських і європейських спецслужбах. Ім'я росіянина не наводиться.

Співрозмовники видання розповіли, що росіянин пов'язаний з хакерами з країн Східної Європи та представниками спецслужб в Москві. Він також хотів продати АНБ матеріал з компроматом на президента США Дональда Трампа, однак це не зацікавило американські спецслужби. Також громадянин Росії повідомив АНБ, що має інформацію про контакти Трампа і його помічників з Москвою.

За словами джерел, за свої послуги росіянин попросив $1 млн. Першу частину цієї суми спецслужби США передали йому у вересні минулого року в одному з готелів Берліна, уточнили вони. «Замість вкраденого програмного забезпечення він передав АНБ неперевірену і, можливо, сфабриковану інформацію про Дональда Трампа та інших осіб, включаючи дані банківських рахунків, електронну переписку і ймовірні дані російської розвідки», - розповіли вони.

Від подальшого спілкування з російським громадянином американські спецслужби відмовилися, побоюючись розголосу. Вони також вважали, що росіянин міг працювати на спецслужби своєї країни, які і організували цю операцію, щоб спровокувати новий внутрішньополітичний конфлікт в США.

Як повідомляв УНІАН, у січні директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що російські спецслужби можуть вплинути на результати проміжних виборів у Конгрес восени 2018 року. Він уточнив, що Росія не залишає спроб втрутитися в політичний процес в США.