МЗС Латвії вже сміється з необізнаності своїх російських колег

Про це сказав прес-секретар МЗС Латвії Карліс Эйхенбаумс, коментуючи закиди Долгова у зв'язку з ситуацією з дотриманням прав людини в країнах Балтії, передає Делфі.лв з посиланням на BNS.

"Схоже, інформація про справжній стан справ для деяких - твердий горішок. Так зване питання негромадян і співвітчизників вульгарно експлуатується. Воно використовується тільки як інструмент пропаганди і цілеспрямованої дискредитації", - зазначив Эйхенбаумс.

Якби Росія справді дбала і думала про права людини, то вона постаралася б включитися в конструктивний діалог, а не займалася розповсюдженням брехні і міфів, вважає він.

Як вже повідомлялося, уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов заявив телеканалу "Росія 24", що вирішення проблем з дотриманням прав людини щодо російськомовних жителів країн Балтії - в інтересах народів цих країн і стабільності Європи.

Читайте такожЛатвія планує розширити список персон нон-грата з РосіїЗа його словами, ЄС абсолютно безпідставно претендує на роль захисника демократії, а ситуація з правами людини в країнах Балтії радикально не змінюється. "Все ще йде мова про досить масові порушення основоположних прав і свобод російськомовних жителів країн Балтії. Передусім це стосується Латвії та Естонії", - зазначив Долгов.

Досі немає серйозного практичного просування в ліквідації ганебного феномену безгромадянства, вказав він. Сотні тисяч людей, жителів Латвії та Естонії, все ще позбавлені основних політичних та економічних прав, як і порушуються їхні культурні та мовні права, стверджує Долгов.

За потурання місцевої влади відбувається "процес видавлювання російської мови зі сфери освіти та культури в усіх трьох країнах Балтії", каже він.

Нагадаємо, після анексії Криму на півострові почалася систематична дискримінація етнічних українців і кримських татар - як політична, так і культурна. Так, представників обох народів позбавили права на повну загальну середню освіту рідною мовою.