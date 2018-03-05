Захід уже відповідає на агресивну поведінку Росії - генсек НАТО

Генсек НАТО запевнив, що Альянс не вдається до дзеркальних дій у відповідь на кроки з боку Росії за принципом "ракету на ракету, зброю на зброю".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що Захід вже відповідає на агресивну поведінку Росії, складовою якої є і модернізація Москвою ядерних арсеналів та розробка нових видів озброєнь.

Про це генсек НАТО заявив журналістам у понеділок, 5 березня, під час візиту до Іраку, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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За словами Столтенберга, промова президента РФ Володимира Путіна минулого тижня вписується в лінію поведінки Росії останніх років щодо розробки нових озброєнь та застосування сили проти України, а тому "НАТО здійснює найпотужніше посилення нашої колективної безпеки з часів "холодної війни".

Попри такі дії Заходу Столтенберг висловив сподівання, що цього разу вдасться уникнути нової гонки озброєнь між Росією та країнами Заходу.

"НАТО не хоче нової "холодної війни". Ми не хочемо нової гонки озброєнь", - сказав він.

Генсек НАТО також запевнив, що Альянс не вдається до дзеркальних дій у відповідь на кроки з боку Росії за принципом "ракету на ракету, зброю на зброю".

Як повідомляв УНІАН раніше, в Організації Північноатлантичного договору наголосили, що заяви президента Росії Володимира Путіна із залякуванням партнерів по Альянсу є неприйнятними та непродуктивними.

В Альянсі наголосили, що НАТО є оборонним союзом, який готовий захищати всіх членів від будь-якої загрози.