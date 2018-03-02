У НАТО відповіли на залякування Путіна новою російською зброєю

«Ми не хочемо нової холодної війни», - заявив речник Альянсу.

В Організації Північноатлантичного договору наголосили, що заяви президента Росії Володимира Путіна із залякуванням партнерів по Альянсу є неприйнятними та непродуктивними.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі речника НАТО Оани Лунгеску.

«Російські заяви, які погрожують, що Альянс може бути мішенню, є неприйнятними і непродуктивними. Як ми неодноразово заявляли, протиракетна оборона Альянсу не розроблена і не спрямована проти Росії. Наша система захищає від балістичних ракет за межами євроатлантичного регіону», - заявила вона.

Читайте також"Справді?": речниця Держдепу США "поставила на місце" російську журналістку (відео)Лунгеску наголосила, що НАТО є оборонним союзом, який готовий захищати всіх членів від будь-якої загрози. «Ми не хочемо нової «холодної війни» чи нової гонки озброєнь. Всі союзники підтримують угоди про контроль над озброєннями, які створюють довіру і впевненість на благо всіх. Ми продовжуємо працювати над підвищенням військової передбачуваності та прозорості, у тому числі, включаючи Раду НАТО - Росія. Ми також намагаємось модернізувати Віденський документ ОБСЄ», - підкреслила речник НАТО.

Вона також зазначила, що «у відповідь на агресивні дії Росії в Україні та її подальше військове нарощування від Баренцева моря до Середземномор'я НАТО здійснює двосторонній підхід до Росії: стримування та захист у поєднанні із змістовним діалогом».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат". Президент РФ представив відео випробування ракети, де моделюється удар в бік США.

Також він заявив, що крім МБР "Сармат" наприкінці 2017 року відбувся успішний пуск новітньої крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.

Разом з тим Путін заявив про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників.