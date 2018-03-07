Путін в новому пропагандистському фільмі розповів про свою стратегію під час окупації Криму

11:11, 07 березня 2018
Світ
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REUTERS

Президент Росії Володимир Путін у фільмі російського пропагандиста Володимира Соловйова «Мир і порядок 2018» заявив, що не сумнівався в застосуванні антиросійських санкцій після окупації Криму.

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«Не сумнівався», — відповів Путін на питання автора, чи очікував він введення санкцій.

За його словами, мало, звичайно, хто очікував, таких "рішучих" дій від Росії.

«Наші опоненти і наші партнери виробили дуже правильну тактику і певною мірою своїх цілей, звичайно, домагаються, але я думаю, що ми все одно в довгу виграємо», - зазначив Путін.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу.

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Теги: #Путін#Крым