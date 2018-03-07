Путін в новому пропагандистському фільмі розповів про свою стратегію під час окупації Криму

Він розповів, що передбачав санкцій проти Росії через окупацію Криму. За його словами, мало хто очікував на такі "рішучі" дії від Росії.

Президент Росії Володимир Путін у фільмі російського пропагандиста Володимира Соловйова «Мир і порядок 2018» заявив, що не сумнівався в застосуванні антиросійських санкцій після окупації Криму.

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«Не сумнівався», — відповів Путін на питання автора, чи очікував він введення санкцій.

За його словами, мало, звичайно, хто очікував, таких "рішучих" дій від Росії.

«Наші опоненти і наші партнери виробили дуже правильну тактику і певною мірою своїх цілей, звичайно, домагаються, але я думаю, що ми все одно в довгу виграємо», - зазначив Путін.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу.