В Афінах провели мітинг проти політики Брюсселя
03:28, 02 листопада 2014Світ
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У столиці Греції знову горіли прапори ЄС.
REUTERS
Багатотисячний мітинг проти заходів економії влаштували в Афінах профспілки. Демонстрація на площі біля парламенту відбулася мирно, постраждали лише прапори ЄС, які підпалили на знак незгоди з політикою Брюсселя, повідомляє Euronews.
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Невдовзі Греції доведеться скласти черговий іспит МВФ для отримання наступного траншу допомоги. Афіни хочуть достроково відмовитися від позик, хоча програма розрахована до 2016 року.
Відео Euronews
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