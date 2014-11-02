В Афінах провели мітинг проти політики Брюсселя

Багатотисячний мітинг проти заходів економії влаштували в Афінах профспілки. Демонстрація на площі біля парламенту відбулася мирно, постраждали лише прапори ЄС, які підпалили на знак незгоди з політикою Брюсселя, повідомляє Euronews.

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Невдовзі Греції доведеться скласти черговий іспит МВФ для отримання наступного траншу допомоги. Афіни хочуть достроково відмовитися від позик, хоча програма розрахована до 2016 року.