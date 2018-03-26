Дипломатична війна проти РФ: як Європа, Україна і США відреагували на отруєння Скрипаля

США, Канада, Україна і 14 країн Євросоюзу вишлють ряд російських дипломатів, у США також закриють російське консульство.

США, Україна та 14 країн Євросоюзу вишлють російських дипломатів через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Як повідомляв УНІАН, США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити консульство в Сіетлі. Серед дипломатів, висланих із США, 12 шпигунів, які, на думку США, працюють під дипломатичним прикриттям при місії Росії в ООН.

Франція, Німеччина, Латвія, Польща, Литва, Естонія та інші європейські країни оголосили про висилку російських дипломатів - все через солідарністьз Британією.

Приєдналася і Україна - прийнято рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів з небагатьох, що залишилися.

Також повідомляється, що до масового видворення приєдналася і Канада - там висилають чотирьох співробітників посольства і генконсульства.

Читайте такожГлава Міноборони Британії: терпець світу щодо Путіна уривається

У МЗС РФ назвали висилку російських дипломатів "недружнім і провокаційним кроком".

"Само собою зрозуміло, що зазначений недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми відреагуємо на нього", — підкреслили у відомстві.

Як відомо, 12 березня прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що уряд Великобританії прийшов до висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яка розроблена в РФ.

У середу, 14 березня, Мей оголосила про рішення Лондона вислати 23 російських дипломатів, які працюють на розвідку: "Це буде найбільша одноразова видворення більш ніж за 30 років. Це (ця міра) відображає факт, що російська держава не в перший раз діє щодо нашої країни". 20 березня, 23 співробітника російського посольства в Лондоні, а також їх сім'ї покинули Великобританію.

Росія відповіла на це дзеркальними діями, виславши з країни 23 британських дипломатів.