Російський ТЦ вирішив пропіаритися на трагедії в Кемерові (фото)

Пост прибрали, тому що у профіль стали надходити негативні відгуки про роботу ТРЦ, пояснили у піар-службі.

Представники саратовського торговельного центру "Тау Галерея" опублікували неоднозначну рекламу.

У той час як у кемеровському ТРК "Зимова Вишня" сталася пожежа, в якій загинули понад 60 осіб, саратовський ТЦ опублікував пост, де повідомив своїм відвідувачам про високу безпеку будівлі, передає Ura.ru.

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"Тау любить вас і піклується про вашу безпеку!" — назвали рекламне повідомлення в Instagram представники ТЦ "Тау Галерея". У тексті публікації вони вказали кількість евакуаційних виходів будівлі і розповіли про систему пожежогасіння та димовидалення. Крім того, в рекламі зазначено, що в ТЦ раз на квартал проводяться глобальна перевірка працездатності всіх систем безпеки і навчання з евакуації.

У групі "ТРЦ "Тау Галерея" у ВКонтакте користувачі різко відреагували негативно. "Постараюся більше не приходити до вас в ТЦ через вашій аморальності... Ви зовсім хворі?.. Хочу побачити, як ви згорите до біса", — написали користувачі в коментарях. Можливість коментувати оригінальне повідомлення в Instagram відсутнє.

Через кілька годин представники ТЦ "Тау Галерея" видалили свій пост і попросили вибачення. "Піар у цій ситуації категорично неприпустимий", — написали вони у наступному повідомленні в Instagram. Пост прибрали через те, що в профіль стали надходити негативні відгуки про роботу ТРЦ, пояснили у піар-службі.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи до будівлі були заблоковані.