У Кемерові підрахували зниклих безвісти під час пожежі в ТЦ

70% зниклих безвісти - діти від 10 до 13 років.

У штабі, створеному родичами жертв пожежі в кемеровському торгово-розважальному центрі "Зимова вишня", повідомили, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які ймовірно зникли безвісти.

"Дані отримані особисто, поштою і смс. Прізвища не повторюються. 70% зниклих безвісти - діти, середній вік - 10-13 років", - сказав співрозмовник "Интерфаксу".

Він зазначив, що дані планується передати до поліції.

Раніше у вівторок член ініціативної групи Расим Яролієв, що складає на площі альтернативний список зниклих безвісти на пожежі, повідомив, що йому надали інформацію про 78 зниклих, з яких близько 70 - діти.

У вівторок на площі проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих і вцілілих. Акція триває вже шість годин, проте дотепер близько третини мітингувальників вже залишили площу.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.