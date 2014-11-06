ЗМІ встановили особу вбивці Усами бен Ладена

Як пише РІА "Новости", "терориста номер один" ліквідував колишній військовослужбовець 38-річний Роб O’Ніл.

За даними видання, O’Ніл був особисто удостоєний нагороди за те, що 2 травня 2011 року в ході операції американського спецназу в пакистанському місті Абботабад три рази вистрілив у голову лідера "Аль-Каїди".

Рішення розкрити свою особистість O Ніл прийняв після того, як через дострокове звільнення зі служби був позбавлений низки соціальних пільг. Як зазначає газета, замість запланованих 20 років O’Ніл прослужив в спецназі 16 років. За цей час він не раз брав участь у військових операціях в різних зонах бойових дій, у тому числі в Іраку і Афганістані, і виконав понад 400 бойових завдань.

Як пише Daily Mail, "ліквідатор терориста номер один" виріс в американському місті Бьютт, штат Монтана, де досі живе його батько Те O’Ніл, і вирішив стати "морським котиком" через нещасну любов. Однак, за словами батька, на вибір сина вплинув випадок, коли на полювання разом з ним пішов один зі спецназівців.

Читайте такожУ США до довічного ув'язнення засудили зятя Усами бен Ладена"Ми думали, що це буде великий чоловік, який голими руками зможе підняти будинок, але це був звичайний хлопець. І тоді Роб сказав, що якщо цей хлопець може бути "морським котиком", і він теж", - заявив його батько в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail. За його словами, він не боїться того, що після викриття його син може стати мішенню для радикального угруповання "Ісламська держава".

Усама бен Ладен був знищений у травні 2011 року на околиці пакистанського міста Абботабад в ході операції американського спецназу. По завершенні експертиз тіло глави "Аль-Каїди" в обстановці суворої секретності було поховано в морі.