Помер син збройового конструктора Михайла Калашникова

Через п'ять років після смерті батька помер Віктор Калашников.

Помер радянський і російський конструктор, син зброяра Михайла Калашникова Віктор Калашников. Йому було 76 років.

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"27 березня пішов з життя випускник НИМИ-ИжГТУ Віктор Михайлович Калашников - радянський і російський конструктор стрілецької зброї, провідний інженер-конструктор концерну «Калашников», кандидат технічних наук, син видатного конструктора стрілецької зброї Михайла Тимофійовича Калашникова", - йдеться в повідомленні Іжевського державного технічного університету імені М. Т. Калашникова (НИМИ-ИжГТУ).

Син Калашникова брав участь у розробці пістолетів-кулеметів «Бізон-2» і «Витязь-СН». Також він, зокрема, створив блокування ударника для карабіна «Ведмідь-3».

Нагадаємо, Михайло Калашников помер у 2013 році, коли йому було 94 роки.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2017 року в Москві на пам'ятнику Михайлу Калашникову була виявлена зображена скульпторами схема німецького автомата часів Третього рейху StG 44.