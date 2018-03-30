Українські дипломати мають залишити Росію протягом 48 годин

В МЗС назвали рішення РФ про видворення українських громадян очікуваним кроком.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що Російська Федерація повідомила 13 українським дипломатам, що вони мають залишити її територію протягом 48 годин.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Дійсно, нота сьогодні була отримана про оголошення персонами "нон-грата" 13 українських дипломатів і їхнього видворення протягом 48 годин", - сказала Беца.

Водночас, у заяві на сайті МЗС сказано, що рішення про видворення Росією українських дипломатів було очікуваним.

"30 березня МЗС Російської Федерації повідомив, що тринадцять українських дипломатів мають залишити цю країну. Це очікуваний крок з боку Кремля, який вже тривалий час відверто демонструє світу порушення норм міжнародного права, вважає можливим вести агресивні неоголошені війни, втручатися у внутрішні справи суверенних країн, порушувати права і свободи громадян, в тому числі їх невід’ємне право на життя", - наголошується у заяві.

В МЗС нагадали, що "нещодавно Україна вислала 13 російських дипломатів, які здійснювали у нашій державі діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".

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"Це був жест солідарності з партнерами, відповідь на обґрунтовані підозри щодо відповідальності Росії за вчинення грубого порушення міжнародного права і режиму нерозповсюдження – застосування зброї масового ураження проти цивільного населення у мирний час. Слід особливо підкреслити, що це перший зухвалий випадок застосування хімічної зброї в Європі з часів Другої світової війни", - сказала Беца.

"Трагедія у Солсбері є продовженням агресивної політики Москви, спрямованої на порушення суверенітету іноземних держав та підриву міжнародного правопорядку", - сказано у заяві.

В МЗС України сказали: "Дії РФ свідчать, що її керівництво продовжує жити у помилковому світі ілюзій та вперто тримає лінію на самоізоляцію від цивілізованого світу".

"Ми переконані у дієвості міжнародної солідарності у відповідь на постійні провокації та порушення РФ на міжнародній арені та закликаємо наших іноземних партнерів продовжувати скоординований тиск у вигляді практичних кроків, які обмежуватимуть можливості Кремля для продовження агресивних дій", - заявили в МЗС.

"Україна вживає і буде й надалі вживати усіх заходів з метою протидії та запобіганню системному та постійному втручанню, підривним діям РФ у справи України, у т.ч. шляхом оголошення персонами нон-грата осіб, підозрюваних у причетності до таких неправомірних дій", - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, МЗС РФ заявило про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, зокрема й України.

Раніше ряд країн, зокрема й Україна, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломати.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія й Ірландія - по 1.