Польща розширить пропускну спроможність переходу Дорогуськ-Ягодин

Уряд Польщі ухвалив рішення розширити пропускну спроможність переходу „Дорогуськ-Ягодин” на кордоні з Україною.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби – речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, про це міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА поінформував голова Ради Міністрів Республіки Польща Дональд ТУСК.

Глава польського Уряду Д.ТУСК привітав парафування міністрами закордонних справ Республіки Польща та України Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Польщі про правила місцевого прикордонного руху і підкреслив, що польська сторона докладе зусиль задля набуття Угодою чинності найближчим часом. У контексті взаємних поїздок громадян В.ОГРИЗКО наголосив на важливості відкриття додаткових пропускних пунктів на українсько-польському кордоні. Зі свого боку, Д.ТУСК поінформував про ухвалене урядом рішення щодо розширення пропускної можливості переходу „Дорогуськ-Ягодин” і наголосив на необхідності аналогічних дій з боку України.

Обговорюючи питання щодо української перспективи в НАТО, Д.ТУСК засвідчив підтримку Польщею України з надання нашій державі Плану дій щодо членства у НАТО на Бухарестському саміті.

Сторони обговорили також комплекс питань з підготовки до проведення в Україні та Польщі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

У ході переговорів глава зовнішньополітичного відомства України звернувся до прем’єр-міністра Д.ТУСКА з проханням підтримати ініціативу щодо встановлення у Варшаві пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-33 рр. в Україні. Д.ТУСК у відповідь висловив підтримку цій українській ініціативі.

Голова Ради Міністрів Республіки Польща Д.ТУСК підтвердив свою готовність відвідати з офіційним візитом Україну наприкінці березня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО перебував з робочим візитом до Республіки Польща з метою парафування тексту Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Польщі „Про правила місцевого прикордонного руху”.

[ назад ]